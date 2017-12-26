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Общество

Великолукская транспортная прокуратура проведет «горячую линию»

27 и 28 декабря Великолукская транспортная прокуратура проведет «горячую линию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

В период времени с 10:00 до 13:00 юридические лица и индивидуальные предприниматели могут сообщать о фактах нарушения их прав должностными лицами таможенных и контролирующих органов, а также работниками организаций транспорта по телефонам: (81153) 97414 и 91856.

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