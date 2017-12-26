На 12,5% вырос объем внешней торговли в Псковской области за 9 месяцев 2017 года

18:01, 26 декабря 2017, ПАИ

С января по сентябрь этого года в Псковской области произошел рост внешней торговли на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона, ссылаясь на заявление председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, озвученное на очередном заседании координационного совета при заместителе губернатора Псковской области Сергее Перникове, 26 декабря.

В Псковской области также увеличился экспорт товаров на 71% и в самой структуре вывозимых товаров произошли изменения. Если в прошлом году приоритетным направлением экспорта были древесина и бумага (28%), металлы и изделия из них (26%), машины и оборудование (21%), то в этом году доминируют металлы и изделия из них (56%). На втором месте — древесина и бумага (18%), на третьем — машины, оборудование, транспортные средства (12%).

Что касается импортных поставок, то их доля во внешнеторговом обороте региона снизилась на 5,5% и составила 64% товарооборота области. На территорию области преимущественно ввозятся машины, оборудование и транспортные средства (29%), продовольственные товары (24%) и продукция химической промышленности (11%).

В целом организации Псковской области за анализируемый период поддерживали торгово-экономические связи с 107 странами, что на 5 стран больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными торговыми партнерами региона выступают Беларусь, Латвия и Германия.

О мониторинге грузопотоков через государственную границу на заседании совета доложил исполняющий обязанности председателя государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков. Сергей Перников поручил докладчику проанализировать грузопотоки на пунктах пропуска и представить на следующем заседании Совета доклад о развитии дорожной отрасли региона.

Кроме того, члены Корсовета обсудили итоги работы совместной Российско-Латвийской демаркационной комиссии 2009–2017 годов, а также практику участия органов государственной власти и местного самоуправления региона в защите госграницы РФ.

Следующее заседание пройдет в начале 2018 года.