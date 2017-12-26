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Общество

Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»

Новая художественная галерея «Арт-холл Простория» откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность» 6 января в 17:00. Как сообщил Псковскому агентству информации организатор выставки, известный псковский фотограф Игорь Соловьев, галерея расположится на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Гости арт-холла увидят работы Ольги Балобейко, Алексея Архипова и Игоря Соловьева. По словам последнего, «Ганза: традиции и современность»  - «это первая выставка очень большого международного проекта всех ганзейских городов Европы».

Выставка пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова. Среди ее организаторов – творческое объединение «Фото Дело» и фотостудия Lis и студия дизайна «Русский современный костюм». Выставка будет работать до 30 января.

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