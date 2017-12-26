Приставы посетили жителя Дно, козы которого ходили по улицам города

20:37, 26 декабря 2017, ПАИ

В рамках акции «В Новый год – без долгов!» псковские судебные приставы провели заключительный в этом году общероссийский рейд, направленный на исполнение производств неимущественного характера. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, судебные приставы Дновского района вручили требование местному жителю, который игнорирует судебное решение о запрете содержания домашних животных. Он обязан был ликвидировать поголовье мелкого рогатого скота (коз), которые ходили по улицам города.

Судебные приставы-исполнители Печорского района по итогам рейда окончили фактическим исполнением решение суда о запрещении МП «Печорские теплосети» сброса сточных вод в водные объекты до получения ими соответствующего разрешения. Предприятие ввело объект хозяйственно-бытовой канализации для отвода сточных вод, установили очистные сооружения. В ходе рейда «Печорские теплосети» предоставили разрешительные документы на свою деятельность в рамках исполнения решения суда.

Приставы Островского района приостановили деятельность отделения "Почты России" по постановлению Роспотребнадзора Псковской области, а приставы Великолукского района составили протокол в отношении должницы, которая уже продолжительное время не сносит самовольно возведённую ей постройку.

В управлении отметили, что к должникам в случае добровольного неисполнения требований применяются меры, например, в виде взыскания исполнительского сбора, который для граждан или индивидуальных предпринимателей устанавливается в размере 5 тысяч рублей, для организации - 50 тысяч рублей. Так, в ходе предновогоднего рейда по 4-м исполнительным производствам были вынесены постановления об исполнительском сборе, 2 из них - в отношении должника-организации.

Помимо этого, должник может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьёй 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В ходе проведённого рейда на 6 должников составлены протоколы.

Также за злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта, а равно и за воспрепятствование их исполнению предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В последний предновогодний рейд 9 должников получили предупреждение по данной статье.

Всего за 11 месяцев текущего года работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области возбудили более 2,5 тысяч исполнительных производств неимущественного характера. Окончены и прекращены за этот же период 1 тыс. 566 производств.

В этом году псковские судебные приставы помогли попасть домой 2 взыскателям, 8 гражданам помогли с вопросом предоставления нового жилья по закону, где 3 - дети-сироты. Незаконная деятельность 16 должников-организаций была приостановлена.