Полицейские, сказочные герои и собаки пришли в гости к детям из псковского центра семьи

20:58, 26 декабря 2017, ПАИ

В Пскове в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские организовали праздник для юных горожан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями средней общеобразовательной школы №11 подготовили новогоднее торжество для детей из Областного центра семьи.

Учащиеся школы организовали театрализованное действо. Перед юными зрителями предстали новогодние герои сказок: Снежинки, Баба-Яга, Леший, а также символ наступающего года Собака, Дед Мороз и Снегурочка.

Воспитанники водили со сказочными героями хороводы вокруг ёлки, пели песни, танцевали, а под руководством педагога-организатора 11-ой школы Елены Балыковой были представлены номера с участием собак.

В завершение встречи начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева поздравила ребят с наступающим Новым годом и подарила им сладкие подарки.