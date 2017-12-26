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Общество

Полицейские, сказочные герои и собаки пришли в гости к детям из псковского центра семьи

В Пскове в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские организовали праздник для юных горожан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями средней общеобразовательной школы №11 подготовили новогоднее торжество для детей из Областного центра семьи.

Учащиеся школы организовали театрализованное действо. Перед юными зрителями предстали новогодние герои сказок:  Снежинки, Баба-Яга, Леший, а также символ наступающего года Собака, Дед Мороз и Снегурочка.

Воспитанники водили со сказочными героями хороводы вокруг ёлки, пели песни, танцевали, а под руководством педагога-организатора 11-ой школы Елены  Балыковой были представлены номера с участием собак. 

В завершение встречи начальник отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева поздравила ребят с наступающим Новым годом и подарила им сладкие подарки.

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