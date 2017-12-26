Сотрудники псковского УМВД завоевали победу на Спартакиаде общества «Динамо»

21:33, 26 декабря 2017, ПАИ

Победителем Спартакиады Псковского регионального отделения Всероссийского общества «Динамо» стал коллектив физической культуры УМВД России по региону. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, итоги соревнований были подведены 26 декабря на IV пленуме совета отделения. Второе место присуждено представителям Отдела Росгвардии по Псковской области. Третьим стал коллектив областного Пограничного управления ФСБ России.

Напомним, что в рамках Спартакиады проводились соревнования в различных спортивных дисциплинах – стрельбе, плавании, лыжных гонках, самбо, гиревом спорте, летнем служебном биатлоне и других. Победители и призеры удостоены кубков и дипломов.

В ходе работы пленума рассмотрен и ряд других вопросов. В частности, говорилось об изменениях в составе совета и президиума совета регионального отделения общества «Динамо», о проведении XVI внеочередной конференции. Рассмотрен отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Утвержден календарный план спортивных мероприятий на 2018 год