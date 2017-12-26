Рождественская выставка открылась в псковском Неёлово
В Нееловском культурно-досуговом центре Псковского района открылась Рождественская выставка. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, 18 мастеров выставили 245 экспонатов.
На выставке представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства в различной технике исполнения: современная вышивка, гобелен, лоскутное шитье, валяние из шерсти, игрушки из фетра, мягкие вязаные игрушки, праздничная сувенирная продукция, сказочные персонажи, салфетки.
Открытие экспозиции посетили школьники Моглинской средней общеобразовательной школы.
Выставка будет работать до 30 января.