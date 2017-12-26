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Культура

Новогодние представления начались в псковском Доме офицеров

В псковском Доме офицеров начались новогодние представления, которые смогут посетить дети и родители по 5 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова. 

23 декабря молодежный театр «Гротеск» подготовил театрализованную постановку: руководитель, автор идеи, сценарист и режиссер Роман Захаров вместе со своей детской студией пригласили зрителей «спасти приближающийся новогодний праздник от компьютерных вирусов, запущенных новой компьютерной игрой «Зеркало Снежной королевы».

«Злобные ледяные осколки зеркала и компьютерные вирусы, по замыслу Снежной королевы, решили сделать всех детей бездушными и коварными. Но именно дети смогли противостоять злу и совершить настоящее чудо верой в дружбу и желанием настоящего новогоднего праздника. После победы над злобными волшебными силами Дед Мороз со всей своей командой пригласил маленьких участников в большой хоровод, и праздник начался», - рассказали в администрации. 

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