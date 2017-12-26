Ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете ужесточит Правительство РФ

21:24, 26 декабря 2017, ПАИ

На заседании Правительства РФ 26 декабря одобрены изменения в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за

незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Законопроект разработало МВД России совместно с министерством. Необходимость внесения данного изменения связана с массовыми случаями

продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в Сети.

Глава Минприроды России Сергей Донской отметил, что существующий спрос на экзотических домашних животных в России стимулирует нелегальное изъятие диких, в том числе охраняемых животных, в азиатских странах и Африке. Многие животные гибнут по дороге в Россию, тем самым ущерб увеличивается в несколько раз. Объём международного рынка редких видов и их дериватов оценивается в сумму более 20 млрд евро.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ устанавливают ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или интернете особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов Красной книги РФ и видов, охраняемых в соответствии международными договорами. Ответственность распространяется на случаи торговли частей и дериватами (производными) данных видов. Также в примечании стать 258.1 Уголовного кодекса РФ предлагается определить величину и порядок исчисления ущерба. В частности, устанавливается, что крупный ущерб превышает 40 тысяч рублей, особо крупный - 120 тысяч.