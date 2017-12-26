16 кроликов из Германии не смогли пересечь границу в Псковской области

22:23, 26 декабря 2017, ПАИ

В МАПП Убылинка Пыталовского района жительнице Санкт-Петербурга запретили ввозить 16 кроликов из Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы выявили ряд нарушений. Предоставленный ветеринарный сертификат, сопровождающий животных, не соответствовал образцу документа на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского экономического союза пушных зверей, кроликов, собак и кошек, оказался без элементов и степеней защиты, что не позволило специалистам сделать вывод о его подлинности. В сопроводительном документе также отсутствовали сведения о вакцинации кроликов против пастереллёза, острой инфекционной болезни, которая сопровождается геморрагическим воспалением внутренних органов животных.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства инспекторы цправления оформили документы о возврате груза, 16 кроликов вернутся в Лейпциг.