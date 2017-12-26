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Экономика

Семинар по профилактике нарушений при реализации зерна прошёл в Пскове

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провело семинары, посвященные профилактике нарушений обязательных требований в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Санкт-Петербурге и Пскове специалисты управления рассказали о требованиях, предъявляемых к хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство, реализацию и транспортировку зерна и продуктов его переработки, о типовых нарушениях, выявляемых при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот зерновой продукции, о требованиях Технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и иных требованиях законодательства, затрагивающих вопросы качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Представители сельхозпредприятий регионов получили ответы на интересующие вопросы, подтвердили необходимость регулярного проведения семинаров в целях недопущения возможных нарушений требований законодательства.

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