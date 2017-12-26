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Общество

Улетевшую во время тренировки хищную птицу разыскивает пскович

В Пскове разыскивают ястреба-тетеревятника, который 17 декабря во время тренировки на Завеличье испугался петард и сорвался с рук хозяина. Как сообщает местный житель в группе "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте", птица полетела в район остановки "Яма"по улице Коммунальной, 54 и позже исчезла из виду.

В сообщении отмечается, что птица ручная и в природе не выживет. На лапах у ястреба путцы, опутенки (кожаные ремешки, каждый - по 25 см длиной, при полете они развиваются). Также у птицы имеется чип, она состоит на учете в Горветстанции.

Тех, кто видел или приютил птицу, просят сообщить автору объявления или позвонить по телефону: +7-911-374-3015.

Нашедшего птицу просят не кормить её колбасой и субпродуктами (куриные сердца, шеи, печень, рыбные потроха, крабовые палочки). Птица питается свежезамороженным кормом (мыши, крысы и цыплята).

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