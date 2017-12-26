0
22:23
16 кроликов из Германии не смогли пересечь границу в Псковской области
21:24
Ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете ужесточит Правительство РФ
20:27
Памятку владельцам домашних животных в новогодние праздники подготовили псковские зоозащитники
18:26
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
17:31
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
16:58
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
16:47
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
Еще новости
Общество

Почти 3,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 18 по 24 декабря в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 443 случая заболевания ОРВИ, из них 1 тыс. 551 - в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе зарегистрированы 92 случая ОКИ, в том числе 24 - в Пскове.

Сотрудники управления составили 95 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 17 предписаний об устранении нарушений и 11 представлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 кроликов из Германии не смогли пересечь границу в Псковской области
26 декабря 2017
16 кроликов из Германии не смогли пересечь границу в Псковской области
Ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете ужесточит Правительство РФ
26 декабря 2017
Ответственность за торговлю особо ценными животными в интернете ужесточит Правительство РФ
Памятку владельцам домашних животных в новогодние праздники подготовили псковские зоозащитники
26 декабря 2017
Памятку владельцам домашних животных в новогодние праздники подготовили псковские зоозащитники
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
26 декабря 2017
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
26 декабря 2017
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
26 декабря 2017
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
26 декабря 2017
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы 2
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский

Идет загрузка...