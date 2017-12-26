Почти 3,5 тысячи псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

22:13, 26 декабря 2017, ПАИ

С 18 по 24 декабря в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 443 случая заболевания ОРВИ, из них 1 тыс. 551 - в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе зарегистрированы 92 случая ОКИ, в том числе 24 - в Пскове.

Сотрудники управления составили 95 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 17 предписаний об устранении нарушений и 11 представлений.