Успешная молодёжь Великих Лук получила награды

22:46, 26 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках наградили самую успешную молодежь по итогам 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете культуры администрации города, церемония награждения победителей муниципальной награды «Успех-2017» состоялась в Доме культуры Ленинского комсомола.

Участников церемонии поприветствовала начальник отдела по молодежной политике Светлана Белюкова, которая отметила, что конкурс «Успех-2017» является финальным мероприятием этого года, в котором чествуют талантливую и одаренную молодежь города. В этом году на победу в 5 номинациях претендовали 28 соискателей. Главным критерием отбора победителя стал вклад в развитие города Великие Луки.

В номинации «За успехи в области культуры и искусства» диплома I степени удостоен ансамбль солисток Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» в составе Анастасии Смирновой, Дарьи и Олеси Шкроба, Кристины Разумовой, Полины Голубевой, Марии и Дарьи Ивановых, Софьи Власовой. По итогам конкурса почётное 2-е место занял коллектив МБУК «ГДК им. Ленина» образцовый хореографический коллектив «Жемчужина».