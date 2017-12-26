Новые линии освещения смонтированы на участках федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель

22:35, 26 декабря 2017, ПАИ

Линии освещения смонтированы на участках федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель в черте населенных пунктов Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка, Крупели, Городок, Жглино, а также на развязке с подходами, находящейся на 111 в Ленинградской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В рамках государственного контракта подрядная организация установила 469 металлических оцинкованных опор освещения. Проложено более 20 км самонесущих изолированных проводов линий электроосвещения, установлено 465 кронштейнов и 538 светильников с натриевыми лампами с повышенным световым потоком, в том числе 26 дополнительных светодиодных светильников на 13 пешеходных переходах для их выделения на фоне дороги. Построено четыре трансформаторных подстанции, 11 площадок для шкафов наружного освещения и подстанций, установлено 10 шкафов наружного освещения с приборами учета электрической энергии и автоматической системой управления наружным освещением (АСУНО) для повышения энергоэффективности. Такая система позволяет специалистам регулировать уровень освещенности участка дороги – увеличивать мощность светильников в темное время суток и приглушать их при необходимости. Также выполнено строительство линий электроснабжения и подключение электроустановки к существующим электрическим сетям.

Работы по устройству новых линий освещения проведены в 2016-2017 годах. На сегодняшний день подано рабочее напряжение, искусственное электроосвещение подключено по постоянной схеме. Объект введен в эксплуатацию.

Отметим, всего в 2017 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию на подведомственной сети дорог на территории Ленинградской области 50,6 километра новых линий искусственного электроосвещения, из них в черте населенных пунктов – 45,4 километра.