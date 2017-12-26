График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД изменится в Псковской области в праздничные дни
Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области опубликовало график работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.
31 декабря, 1, 2, 3, 4 января – выходные дни.
5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16 часов.
С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.
УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.