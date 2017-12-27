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Общество

Юристы будут отстаивать национальные интересы России в космосе

Совет Российской Академии наук по космосу создаст юридическую группу для защиты национальных интересов России в области освоения внеземного пространства. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, в стране крайне мало специалистов по космическому праву, по сравнению с зарубежными странами. Он предложил создать рабочую группу обьединенных специалистов из различных организаций, которая бы проанализировала «основные подходы и проблематику с позиции интересов Российской Федерации».

Инициатором создания подобной структуры является член совета, экс-директор департамента Объединенной ракетно-космической корпорации Валентин Уваров. Он отметил, что Россия выступает за международное регулирование вопросов добычи природных ресурсов в космосе.

«К сожалению, участие РФ в этих процессах носит по большей части «охранительный» характер. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием механизмов, обеспечивающих оперативное сопровождение государственной космической политики», — пояснил Валентин Уваров.

По его словам, в экспертную группу войдут специалисты МИДа, «Роскосмоса» и предприятий ракетно-космической отрасли.

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