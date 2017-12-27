В Стругокрасненском районе прокурор добился возвращения земельного участка, на котором незаконно возведена баня

09:15, 27 декабря 2017, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства в отношении земельных участков, относящихся к государственному лесному фонду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры на земельном участке в Стругокрасненском районе незаконно были возведены баня, дом, беседка, мангальная, забор. Строения располагаются в водоохранной зоне озера Барское, а баня и две беседки - в прибрежной защитной полосе озера.

При этом проход к берегу озера ограничен забором и шлагбаумом, что противоречит требованиям статьи 6 водного кодекса Российской Федерации, согласно которой полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Как выяснилось данный участок площадью 11218 квадратных метров, относящийся к землям государственного лесного фонда, в 2007 году был передан в субаренду МП «Струго-Красненские тепловые сети».

В этой связи прокурор области обратился в арбитражный суд Псковской области с иском об истребовании земельного участка из незаконного владения МП «Струго-Красненские тепловые сети».

Требования прокурора судом удовлетворены, земельный участок возвращен во владение государства.

Судами апелляционной и кассационной инстанций решение арбитражного суда Псковской области признано законным и обоснованным.

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Псковской области в арбитражный суд направлено исковое заявление о сносе незаконно возведенных строений.