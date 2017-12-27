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Политика

Правительство РФ намерено ликвидировать Росимущество

Правительство РФ планирует расформировать Росимущество. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По его словам, после того, как Россия вышла из кризиса, у правительства больше не стоят задачи по «большой» приватизации госактивов, поэтому для ведомства необходимо определить новые ориентиры.

Другие политики предположили, что Росимущество будет преобразовано в госкорпорацию с частичной потерей функций. У нового ведомства могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

«Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу», — отметил Игорь Шувалов.

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