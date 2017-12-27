До 154 млн человек может увеличиться население России к 2036 году

09:21, 27 декабря 2017, ПАИ

В России численность населения может увеличиться до 154 млн. человек к 2036 за счет мигрантов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

«Россия вступила в период действия неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 1990-е годы прошлого столетия, когда резко сократилась рождаемость, значительно возросла смертность, особенно в трудоспособных возрастах, число умерших превысило число родившихся», — заявили в пресс-службе Министерства труда.

По словам представителей ведомства, тогда население уменьшалось до 1 млн. в год.

Эксперты считают, что только привлечение мигрантов может спасти стареющее население России.