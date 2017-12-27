0
16:49
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Еще новости
Происшествия

Житель Гдовского района заплатит 60 тысяч за ложные показания

Гдовский районный суд осудил 25-летнего жителя Гдовского района за дачу заведомо ложных показаний (часть 1 статьи 307 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, житель Гдовского района, желая помочь своему товарищу избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания об обстоятельствах совершения преступления, которые были опровергнуты совокупностью других доказательств, представленных государственным обвинителем.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове

Идет загрузка...