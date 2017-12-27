Житель Гдовского района заплатит 60 тысяч за ложные показания

09:30, 27 декабря 2017, ПАИ

Гдовский районный суд осудил 25-летнего жителя Гдовского района за дачу заведомо ложных показаний (часть 1 статьи 307 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, житель Гдовского района, желая помочь своему товарищу избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания об обстоятельствах совершения преступления, которые были опровергнуты совокупностью других доказательств, представленных государственным обвинителем.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.