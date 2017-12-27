С профессиональным праздником поздравил псковских спасателей Александр Котов

09:47, 27 декабря 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил с отмечаемым сегодня, 27 декабря, Днём спасателя Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня мы чествуем людей, для которых готовность рисковать своей жизнью ради других – не героизм, а каждодневная работа. Спасатели выбрали для себя благородную, но очень трудную профессию: быть там, где случилась беда, чтобы первыми прийти на помощь», - заявил Александр Котов.

Он подчеркнул, что дело, которым спасатели занимаются, требует большой затраты физических и душевных сил, осознания огромной ответственности, слаженного командного взаимодействия, человеческой чуткости и отработанных до автоматизма профессиональных навыков.

Александр Котов поблагодарил спасателей за достойную службу. «Своей безупречной работой спасатели по праву заслужили авторитет государства и уважение граждан», - отметил спикер облсобрания.

Он пожелал псковским спасателям здоровья, удачи и семейного благополучия.