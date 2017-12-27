Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ

11:42, 27 декабря 2017, ПАИ

Дополнительные требования при организованной перевозке групп детей автобусами установило правительство РФ. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, введены требования о включении при движении проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.

Кроме того, определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Также стаж работы водителя категории «D» должен составлять не менее одного года перед допуском к организованной перевозке групп детей.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.