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Общество

Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ

Дополнительные требования при организованной перевозке групп детей автобусами установило правительство РФ. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, введены требования о включении при движении проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.

Кроме того, определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Также стаж работы водителя категории «D»  должен составлять не менее одного года перед допуском к организованной перевозке групп детей.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.

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