Доптребования к перевозкам детей утвердило правительство РФ
Дополнительные требования при организованной перевозке групп детей автобусами установило правительство РФ. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Так, введены требования о включении при движении проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.
Кроме того, определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.
Также стаж работы водителя категории «D» должен составлять не менее одного года перед допуском к организованной перевозке групп детей.
В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.