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Экономика

Псковский филиал РСХБ подвел предварительные итоги 2017 года

По предварительным результатам работы в 2017 году Псковский филиал РСХБ демонстрирует положительную динамику по основным направлениям деятельности. На 20 декабря текущего года совокупный кредитный портфель филиала составил 4,3 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

Корпоративный кредитный портфель филиала превысил 2 млрд рублей. Псковский филиал сохранил лидерство в финансировании АПК региона - в текущем году выдано порядка 2 млрд рублей, из них более 200 млн - в рамках льготного механизма кредитования агропромышленного комплекса.

Особое внимание филиал уделяет развитию розничного направления. В 2017 году филиал выдал населению региона на потребительские цели более 2 тысяч кредитов в объеме 460 млн рублей, а также на приобретение жилья - 367 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 520 млн рублей. Клиентами РСХБ в Псковской области являются более 40 тысяч физических лиц.

Также филиал продемонстрировал рост объема привлеченных средств. Совокупный депозитный портфель увеличился с начала года на 25% и составил 6 млрд рублей. В том числе объем вкладов физических лиц вырос на 30% до 4,6 млрд рублей.

«На сегодняшний момент Банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы оказывать качественные финансовые услуги населению и предприятиям города и области, сохраняя при этом лидирующие позиции в кредитовании аграрного сектора», – отметил директор Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

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