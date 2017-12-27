Жизненной энергии, мира и благополучия пожелал Михаил Ведерников псковским спасателям

09:54, 27 декабря 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил спасателей региона с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«От качества вашей работы, профессионализма и компетентности напрямую зависит реализация государственной политики в области безопасности граждан и территории страны. Вы по праву заслужили авторитет и уважение в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, эффективно и добросовестно решая все поставленные задачи», - обратился Михаил Ведерников к сотрудникам и ветеранам МЧС России по Псковской области.

Врио губернатора подчеркнул, что именно они первыми приходят на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, борются за жизни людей на воде, в воздухе, на земле и под землей, проявляя при этом личное мужество и отвагу.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем ведомство будет развиваться, совершенствовать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику и программы подготовки специалистов.

«В день профессионального праздника искренне желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!» - завершил Михаил Ведерников.