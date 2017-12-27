«Дорожную карту» по повышению доступности и качества оказания помощи онкобольным разработает Минздрав России

12:12, 27 декабря 2017, ПАИ

Минздрав России разработает план мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Проект плана необходимо представить в кабмин до 1 февраля 2018 года.

Кроме того, совместно с Минтрудом России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минздраву поручено подготовить предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18-летнего возраста, в том числе лиц с детским церебральным параличом, включая предложения по совершенствованию их санаторно-курортного лечения. О результатах следует доложить в правительство Российской Федерации до 10 февраля 2018 года.

До 20 марта 2018 года совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений правительства Минздрав дополнительно проработает вопрос оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания.