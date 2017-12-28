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Общество

Возможность расширения опеки в отношении психически больных граждан рассмотрит Минюст РФ

Возможность расширения опеки в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями, рассмотрит Минюст России до 17 марта .Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.  Вопрос будет проработан совместно с Минздравом и Минтрудом России с учётом подготовки в Государственной Думе ко второму чтению законопроекта, направленного на повышение гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан.

Также Минюсту предстоит совместно с Минздравом, МВД и с участием Верховного Суда Российской Федерации определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности. О выполнении поручения нужно отчитаться до 10 февраля 2018 года.

Минтруд России до 17 марта должен совместно с Минфином и Минэкономразвития с участием органов исполнительной власти субъектов проработать вопросы о тарификации типовых социальных услуг, оказываемых гражданам. Совместно с Минкомсвязью России и органами исполнительной власти субъектов Минтруд также рассмотрит вопрос о включении в систему долговременного ухода за одинокими пожилыми людьми электронного сервиса, предоставляющего возможность связи с ними с целью мониторинга эффективности проводимых мероприятий. О результатах следует доложить в Правительство Российской Федерации до 10 февраля 2018 года.

Минэкономразвития совместно с Минтрудом, Минобрнауки, Минкультуры, Минкомсвязью и органами исполнительной власти субъектов поручено представить предложения по созданию электронной базы данных не используемых в социальной сфере помещений или используемых неэффективно. Кабмин ждёт отчета до 3 марта 2018 года. 

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