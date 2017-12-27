В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января

10:09, 27 декабря 2017, ПАИ

В котельной поселка Смуравьево-2 хватит запаса дров лишь до 1 января 2018 года, сообщила Псковскому агентству информации директор муниципального предприятия «Смуравьево» Вера Трушина. По ее словам, «на праздники нужно 400 кубов», но приобрести их котельная не может: «У нас нет поставщика». «Причину я не знаю, - прокомментировала Вера Трушина эту ситуацию. - Им [поставщикам дров] то в лес не въехать, то еще что. Может, сговор какой-то».

При этом, по словам директора муниципального предприятия, в районном бюджете есть 700 тысяч рублей на закупку дров для Смуравьево-2. По словам Веры Трушиной, вчера, 26 декабря, на сессии районного Собрания депутатов она обратилась к главе муниципалитета: «Я как в том фильме, попросила слово и конкретно задала Юрию Сергеевичу [Павлову, главе Гдовского района] вопрос, когда будут дрова. Он мне ничего не ответил».

«Он недопонимает чуть-чуть, что нужно их [дрова] искать. Я ему сказала, что у нас с ним разные весовые категории: у него есть рычаги воздействовать на поставщиков. Но он не знает, как сделать ему эти дрова», - пояснила Вера Трушина.

Директор котельной добавила, что по данным на 1 декабря 2017 года муниципальное предприятие впервые сработало без убытка, и даже с маленькой прибылью, при том, что в 2016 году убыток МП «Смуравьево» составил 492 тысячи рублей.

Кроме того, в 2017 году на 10,7% выросла собираемость платежей за поставки тепла в поселке. Тем не менее, задолженность жителей Смуравьево-2 муниципальному предприятию составляет 9 млн 600 тысяч рублей.