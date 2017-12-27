Депутаты хотят проверить деятельность псковского бизнес-инкубатора

10:20, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение перенести рассмотрение отчета о работе муниципального предприятия «Псковский бизнес-инкубатор», ранее внесенный в повестку дня 5-й сессии, которая проходит сегодня, 27 декабря.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, депутат гордумы от «Справедливой России» Олег Брячак предложил заслушать отчет директора бизнес-инкубатора Валерия Петрова до того, как будет рассмотрен вопрос № 14 из повестки дня «О даче согласия муниципальному бюджетному учреждению «Псковский бизнес-инкубатор» на предоставление в 2018 году в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления».

«У нас есть информация кое-какая. У депутатов может измениться мнение. Данная организация просто выкачивает деньги из бюджета города. Каждый месяц бюджет теряет деньги», - заявил парламентарий.

Глава Пскова Иван Цецерский сообщил в ответ, что поручил контрольно-счётной палате города в январе провести проверку бизнес-инкубатора. Он предложил перенести отчёт предприятия на сессию, когда будет готов акт контрольно-счётной палаты. Депутаты большинством голосов поддержали это предложение.