0
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
Еще новости
Происшествия

Двое работников великолукского завода предстанут перед судом за кражу металла

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по краже металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Как установлено в ходе следствия, в конце июля из цеха завода на улице Гоголя в Великих Луках были похищены металлические изделия. Ущерб для организации составил более двухсот тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личности подозреваемых в совершении преступления, ими оказались двое работников данного предприятия. Похищенное обнаружено и изъято в одном из городских пунктов приема металла.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил в отношении этих мужчин уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства  по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров

Идет загрузка...