Двое работников великолукского завода предстанут перед судом за кражу металла

10:25, 27 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по краже металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в конце июля из цеха завода на улице Гоголя в Великих Луках были похищены металлические изделия. Ущерб для организации составил более двухсот тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личности подозреваемых в совершении преступления, ими оказались двое работников данного предприятия. Похищенное обнаружено и изъято в одном из городских пунктов приема металла.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил в отношении этих мужчин уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства по существу.