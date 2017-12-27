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Общество

Депутаты гордумы Пскова рассмотрят вопрос об изменении тарифа за вывоз мусора

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 27 декабря, на 5-й сессии рассмотрят вопрос об изменении тарифа за вывоз мусора, внесенный главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сити-менеджер пояснил депутатам, что изменение тарифов – «вынужденная мера, потому что свалка с 1 января будет закрыта». «Принимать надо, это моя просьба. Иначе мы получим то, что управляющие компании самостоятельно будут повышать тариф», - пояснил он.

В итоге 15 депутатов проголосовали за включение вопроса в повестку дня сессии, 5 воздержались. 

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