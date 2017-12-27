На 214 миллионов пополнился бюджет Пскова на 2018 год

10:39, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в бюджет муниципального образования на 2018 год, принятый в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии гордумы 27 декабря.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков отметил, что из областного бюджета поступили 214 миллионов рублей, 203,4 млн из них будут направлены на повышение зарплат бюджетников в среднем на 4%. 10 млн рублей пойдут на развитие внутреннего въездного туризма, 600 тысяч рублей - на питание в школах.