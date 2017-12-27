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Экономика

На 214 миллионов пополнился бюджет Пскова на 2018 год

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в бюджет муниципального образования на 2018 год, принятый в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии гордумы 27 декабря.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков отметил, что из областного бюджета поступили 214 миллионов рублей, 203,4 млн из них будут направлены на повышение зарплат бюджетников в среднем на 4%.  10 млн рублей пойдут на развитие внутреннего въездного туризма, 600 тысяч рублей - на питание в школах. 

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