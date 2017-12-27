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Общество

800 псковских детей получили подарки от благотворителей из Европы

Подведены итоги масштабного международного проекта «Рождественский ангел», который уже седьмой год подряд организует австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, в этом году более 800 псковских детей получили подарки от частных лиц и представителей фирм из Австрии, Германии, Швейцарии и других стран Европы.

«Рождественский ангел» стартовал в 2011 году, за это время удалось осуществить более 5 300 детских желаний подопечных из детских социальных учреждений и бедных семей Псковской области. Детский фонд выражает благодарность сотрудникам компаний Daiichi Sankyo Europe, Konica Minolta Austria, Merck Austria, the Accor Hotels Vienna (the Mercure, IBIS, Novotel, Sofitel), которые в этом году не только исполнили рождественские желания нуждающихся детей, но и взяли на себя все сопутствующие транспортные расходы. Также отмечена организация «Kindergarten in Wien» (KIWI), представители которой помогли 89 детям, и компания «Spitz Austria», предоставившая сладости для ребят.

Посылки начали приходить детям уже с конца ноября, в ответ ребята отправляют свои рисунки, письма и фотографии с подарками.

Напомним, что благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» – объединение из 8 человек, жителей Австрии и Германии, которые на волонтерской основе помогают нуждающимся детям Псковской области. 

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