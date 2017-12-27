64-летнего мужчину, пропавшего весной, разыскивают в Псковской области

10:56, 27 декабря 2017, ПАИ

Великолукские полицейские разыскивают 64-летнего без вести пропавшего Владимира Уткина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз его видели 27 апреля возле драмтеатра в Великих Луках. До настоящего времени местонахождение Владимира Уткина неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России Великих Лук по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.