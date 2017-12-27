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Политика

Олег Брячак «поблагодарил» Ивана Цецерского за допросы и обыски

Лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак заявил, что «хотел бы поблагодарить главу Пскова за то, что он взбодрил оппозицию перед новым годом». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 5-й сессии гордумы Пскова.

Справедливоросс сообщил, что на прошлой неделе ездил в Москву на допрос. «А потом прошли обыски в квартирах, где спали наши дети, всё перевернули», - добавил он. «По-офицерски, отлично, так держать. Вот под таким руководителем город будет процветать!» - заявил Олег Брячак.

«Моя деятельность ничего общего не имеет со следственным комитетом. Это прекрасно знает прокурор. Я благодарен вам за высокую оценку моих способностей влиять на работу следственных органов», - ответил глава Пскова Иван Цецерский.

«Есть  люди, которые разгоняются с горы и забывают включить тормоза, удачи вам в спуске с горы!» - обратился к справедливороссу глава Пскова.

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