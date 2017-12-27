Бюджет Пскова на 2018 год и плановый период принят во втором чтении

10:48, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли во втором чтении бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии гордумы 27 декабря.

Представитель КПРФ Дмитрий Михайлов отметил, что фракция не будет голосовать за бюджет, «который ещё больше загоняет в яму». По его словам, бюджет города Пскова в таком виде не сулит перспектив и мало отличается от предыдущего. Он добавил, что бюджет свидетельствует о продолжении стагнации, растут долги и расходы по их обслуживанию. «Бюджет в сегодняшней ситуации - это и диагноз, и инструмент экономики. Ситуация понятна, а вот как инструмент он нас не устраивает», - подчеркнул депутат.

Он заметил, что продолжается банкротство псковских предприятий, наблюдаются задержки зарплаты. «Власти отвернулись от человека труда, оставшаяся промышленность показывает худший вариант за 8 лет, - считает Дмитрий Михайлов. - Ещё год нам предстоит жить в тёмном городе, с перекопанными улицами и по колено в грязи». Он уверен, что вся ответственность лежит персонально на главе Пскова Иване Цецерском, «который, как мы больше убеждаемся, не способен справиться с проблемами».

В итоге 19 депутатов проголосовали за, 4 - против, 1 народный избранник воздержался.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил парламентариев за принятие бюджета.