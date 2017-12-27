Олег Брячак предложил сменить руководителя псковского бизнес-инкубатора и не выделять учреждению деньги

11:26, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак предложил сменить руководителя бизнес-инкубатора и не выделять учреждению деньги. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 декабря.

Олег Брячак отметил, что пока Контрольно-счётная палата проводит свою работу поверхностно, выявлено, что предприятие, которое способно зарабатывать деньги, забирает из бюджета по 5 млн рублей. По мнению депутата, есть нарушения закона в работе инкубатора. «Надо менять незамедлительно руководителя и смотреть, как дальше быть, чтобы инкубатор стал хотя бы самоокупаемым», - уверен Олег Брячак.

Директор бизнес-инкубатора Валерий Петров назвал это обвинение голословным и предложил дождаться проверки КСП.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил, что деньги заложены в бюджете города, за который все уже проголосовали.

Также отмечалось, что 5 млн рублей, предусмотренные в бюджете для бизнес-инкубатора, пойдут на зарплату сотрудников.

Депутат Денис Иванов заметил, что в инкубаторе сейчас происходит банальная сдача в аренду помещений, «а должны ковать кадры».

В итоге депутаты согласовали бизнес-инкубатору предоставление в аренду муниципального имущества на срок не более 3 лет.