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Общество

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 декабря

28 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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