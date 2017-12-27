Экс-депутату гордумы Пскова назначили доплату к пенсии за парламентский стаж

11:24, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение назначить своему бывшему коллеге Николаю Соболю доплату к страховой пенсии, в связи с тем, что он отработал более одного созыва и руководил комитетом, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 декабря.

Парламентариям пояснили, что основанием для такого решения является областной закон. Прибавка составит до 75% от пенсии, но не более 2 тысяч 400 рублей.

Депутат Денис Иванов поинтересовался, есть ли подобные прецеденты. «Да очень много!» - заверил его глава Пскова Иван Цецерский.

В итоге народные избранники поддержали предложение.