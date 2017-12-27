19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять машину с учёта

11:34, 27 декабря 2017, ПАИ

Сразу 19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять свою машину с учёта и перерегистрировать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

С апреля по декабрь в отношении должника были возбуждены исполнительные производства по взысканию 19 штрафов, полученных через центр видеофискации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства гражданина, что он обнаружил в середине декабря при снятии машины с учета.

В управлении отметили, что должник не проживает в настоящее время в Псковской области, поэтому об имеющихся штрафах не знал. В конце декабря он оплатил все свои штрафы ГИБДД и предоставил судебному приставу платежный документ на 15,5 тысяч рублей.