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Общество

19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять машину с учёта

Сразу 19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять свою машину с учёта и перерегистрировать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

С апреля по декабрь в отношении должника были возбуждены исполнительные производства по взысканию 19 штрафов, полученных через центр видеофискации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства гражданина, что он обнаружил в середине декабря при снятии машины с учета.

В управлении отметили, что должник не проживает в настоящее время в Псковской области, поэтому об имеющихся штрафах не знал. В конце декабря он оплатил все свои штрафы ГИБДД и предоставил судебному приставу платежный документ на 15,5 тысяч рублей.

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