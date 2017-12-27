Мобильный интернет под новогоднюю ёлку

11:52, 27 декабря 2017, ПАИ

Как новые технологии проникают в жизнь псковичей, какие способы сэкономить есть у пользователей мобильных сетей, почему молодежь не звонит по телефону и как операторы готовятся к новогодним поздравлениям — об этом и многом другом Псковскому агентству информации рассказал директор филиала МТС в Псковской области Андрей Белов.

- Конец года — время традиционного подведения итогов. Скажите, чем из того, что МТС сделала в 2017 году в Псковской области, вы гордитесь больше всего?

- По моему мнению, мы построили лучшую сеть 4G. Мы единственные охватили не только все райцентры, но и множество малых населенных пунктов области. Только в уходящем году 4G-интернет стал доступен в более чем 60 селах и деревнях Псковщины, и абоненты могут пользоваться всеми современными сервисами на скорости 20-30 мегабит в секунду. С такой скоростью можно комфортно смотреть ролики на YouTube и фильмы в онлайн-кинотеатрах. В следующем году порядка 90 % всей сети будет поддерживать LTE. По качеству сети Псков не уступает ни Петербургу, ни Москве. У нас плотность базовых станций в Пскове такая же, как в Москве внутри Садового кольца. Но весь Псков — это двести тысяч жителей, а внутри Садового кольца в Москве в разы больше людей.

- А насколько вообще это востребовано в Псковской области? Бытует мнение, что телефоны с поддержкой 4G и сам мобильный интернет — слишком дорогое удовольствие для псковичей.

- Уже более половины наших абонентов являются пользователями мобильного интернета, и их доля постоянно растет. Растет и объем передаваемых данных — за год интернет-трафик вырос вдвое, и уже более 50 процентов информации передается в 4G-сетях. Смартфон с поддержкой 4G можно купить сейчас уже всего за 2-3 тысячи рублей. Высокая стоимость услуг связи — тоже очень странный миф. В России в целом связь и интернет при прекрасном качестве одни из самых недорогих в мире, а в Псковской области связь стоит дешевле, чем в половине регионов страны. Кроме того, существует множество способов экономить на связи и даже пользоваться ею бесплатно.

- Может, подскажете пару способов экономии?

- Во-первых, бонусная программа МТС. За бонусы можно подключать разнообразные услуги со скидкой, в том числе услуги для международного роуминга, там же можно приобрести товары и доступ к разнообразным партнерским сервисам по выгодной цене. Второй способ для тех, кто пользуется модемом или роутером МТС и мобильной связью. С помощью программы «20 % возвращаются» они могут вернуть себе пятую часть расходов на интернет на счет телефона. И третий вариант для тех, кто является клиентом МТС Банка. С картой МТС Smart Деньги можно экономить до 100% расходов на мобильную связь, а с «МТС Деньги Weekend» — кешбек, который выплачивается каждую неделю. Он составляет 1 % на все покупки и 5 % от суммы, которую вы потратили на рестораны, кафе, спорттовары и такси, и вы получаете его настоящими деньгами.

- Как меняется система абонентского обслуживания с учетом увеличения числа интернет-пользователей? Как и где можно пообщаться с оператором онлайн?

- На самом деле способов очень много. В дополнение к контактному центру и салонам есть специальные сервисы для тех, кто дружит с интернетом. Это у нас есть и группы в соцсетях («ВКонтакте», «Фейсбук»), где специалисты из департамента клиентского сервиса дежурят 24 часа в сутки. Они же мониторят соцсети на предмет жалоб и помогают в решении всех вопросов. На сайте МТС есть форма обратной связи, а в личном кабинете — чат с оператором. Но самое главное, что большинство вопросов можно решить самостоятельно с помощью приложения «Мой МТС»: узнать, сколько минут и мегабайтов осталось в пакете, сколько денег на счете, подключить нужные услуги и отключить ненужные.

- МТС сильно удивила своей рекламой тарифа «Хайп». На кого она рассчитана?

- Когда я сам впервые увидел рекламу «Хайпа», то подумал: «Что это такое? Какие-то люди, бороды?» Но надо понимать, что этот тариф разработан для людей, которые, пожалуй, находятся в иной реальности — для подростков. Мы провели множество исследований и выяснили, что они почти не звонят друг другу, а пишут в соцсетях и мессенджерах. Почти все время проводят онлайн. И в «Хайпе» как раз это учтено: безлимитные соцсети, музыкальные и игровые сервисы, безлимитный YouTube и 100 минут, чтобы позвонить родителям или бабушке — одним словом, нам с вами. А бородатый мужик в рекламе — очень популярный рэпер и блогер, у которого миллионы подписчиков в YouTube. Я, кстати, тоже о нем узнал из рекламы. Но это так и задумано. Мне это и не должно нравиться. Это должно нравиться им.

- А если я тоже хочу пользоваться безлимитными соцсетями, но 100 минут мне мало, какие варианты есть?

- Можно подключить дополнительный пакет минут на «Хайпе» или опцию «Всети», она доступна на любом тарифе. А на Smart Безлимитище она входит в пакет.

- Раз уж зашел разговор о молодежи, самое время вспомнить о парне из Опочки Кирилле Ефимове, который в этом году стал победителем вокального конкурса вашего проекта «Поколение М» и ездил на мастер-класс к Полине Гагариной. Какие направления есть у «Поколения М» в этом сезоне?

- Здорово, что ребята из Псковской области стали участвовать в проекте и следят за ним, ведь это не просто возможность проявить свои таланты, но поддержать благотворительное движение: каждая регистрация на портале, загруженная работа, каждый «лайк» на портале pokolenie.mts.ru и в соцсетях проекта мы превращаем в «живые» деньги и направляем на срочные операции тяжелобольным детям. Таким образом участники проекта смогли собрать уже более 15 миллионов рублей и помочь 42 ребятам. В новом сезоне у нас мощное художественное направление — у рисующих ребят есть шанс стать иллюстратором благотворительной серии детских книг или даже выставить свою работу в Третьяковской галерее, есть конкурсы для юных видеоблогеров, робототехников, дизайнеров одежды и многие другие.

- В прошлом году МТС запустила собственное спутниковое телевидение. И уже сейчас то тут, то там появляются красные тарелки. Чем ваше спутниковое телевидение отличается от других?

- Например, за просмотр спутникового ТВ МТС можно не платить! Те, кто пользуются нашей мобильной связью на тарифах Smart или Ultra, могут получить скидку на абонентскую плату за спутниковое ТВ при аренде оборудования либо вернуть на счет мобильного 20 % абонентской платы за спутниковое ТВ при покупке комплекта. Кстати, сейчас самое время подключаться: до конца февраля мы проводим акцию «Спутниковое телевидение больше не роскошь». Комплект оборудования стоит всего 2990 рублей. Это хороший новогодний подарок и себе, и близким, особенно если вы собираетесь встретить праздник на даче. Кроме того, у нас большой пакет HD-каналов, а также 24 эксклюзивных канала, а в базовый пакет входят 9 детских каналов, что оценят семьи с детьми.

- Андрей, и последний вопрос: готовы к шквалу новогодних звонков?

- Всегда готовы! А если серьезно, то подготовка к новогодним поздравлениям начинается за месяц, а в праздничную ночь наши технические специалисты будут находиться на дежурстве и встретят 2018 год на рабочем месте, чтобы ни один звонок и ни одно сообщение близким не пропало. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить жителей Псковской области с наступающим Новым Годом! Берегите родных и общайтесь чаще, а мы и новые технологии сделаем вас ближе!