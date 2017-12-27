1
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
Еще новости
Происшествия

Бывший директор московской фабрики захватил заложников и застрелил охранника

Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов устроил стрельбу, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия, сообщает столичный главк СК РФ. В результате стрельбы был ранен охранник, который от полученного ранения скончался.

Радиостанция Business FM, связавшаяся с мужчиной передала его слова. «Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием», — заявил мужчина. По его словам, у него при себе было оружие, и он «одного застрелил, к сожалению». «Вот такая вот история. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил», — заявил мужчина.

В настоящее время, как указывают в ГСУ СК, «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные оборот оружия».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров

Идет загрузка...