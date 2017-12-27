Бывший директор московской фабрики захватил заложников и застрелил охранника

11:47, 27 декабря 2017, ПАИ

Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов устроил стрельбу, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия, сообщает столичный главк СК РФ. В результате стрельбы был ранен охранник, который от полученного ранения скончался.

Радиостанция Business FM , связавшаяся с мужчиной передала его слова. «Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием», — заявил мужчина. По его словам, у него при себе было оружие, и он «одного застрелил, к сожалению». «Вот такая вот история. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил», — заявил мужчина.

В настоящее время, как указывают в ГСУ СК, «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные оборот оружия».