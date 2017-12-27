Иван Цецерский надеется, что его рабочие отношения с Александром Братчиковым перерастут в дружеские

12:00, 27 декабря 2017, ПАИ

«У нас рабочие отношения, которые, надеюсь, перерастут в дружеские», - написал глава Пскова Иван Цецерский в своем аккаунте в социальной сети Instagram, комментируя опыт своего взаимодействия с главой администрации города Александром Братчиковым.

«Моя задача по голосованию для назначения Братчикова руководителем администрации города решена, хотя и не обошлось без определенных сюрпризов», - сообщил глава города. По его словам, «наша первоочередная задача - принятие бюджета города на 2018 и плановый период 2019-2020 годы и проведение выборов президента Путина 18 марта 2018 года».

«Нам нужна поддержка и рассчитываем на понимание и помощь в решении городских проблем [со стороны] региональной власти во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым», - резюмировал Иван Цецерский.