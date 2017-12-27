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Общество

31 тую и голубую ель посадили активисты «Единой России» в Печорском парке

Сибирскую ель посадили и украсили в парке города Печоры 27 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», мероприятие состоялось в рамках реализации партийного проекта «Парки малых городов». 

«Благодаря «Единой России» наш парк стал красивым и светлым. Здесь созданы условия для активного отдыха – можно кататься на роликах и коньках. Также планируется оборудовать детскую площадку, установить урны и скамейки. Такое место, безусловно, будет пользоваться популярностью у местных жителей!» -  отметила секретарь первичного отделения № 182 Печорского районного отделения Партии Юлия Четвергова.

Она напомнила, что первый этап реконструкции городского парка завершился в ноябре, но его благоустройство продолжается - активисты посадили там 31 тую и голубую ель, которая должна стать главным новогодним деревом. После этого был объявлен конкурс на лучшие елочные игрушки. Сегодня его победители получили грамоты и призы, а созданные ими праздничные фигурки, шары и снежинки украсили сибирскую ель.

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