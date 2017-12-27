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Политика

Псковские депутаты приостановили сессию, чтобы 28 декабря вновь вернуться к вопросу о тарифах на вывоз мусора

Депутаты Псковской городской Думы единогласно приняли решение приостановить 5-ю сессию, чтобы завтра, 28 декабря, вновь вернуться к вопросу о тарифах на вывоз мусора, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

28 декабря в 11:00 вопрос рассмотрит профильный комитет гордумы по ЖКХ, а в 15:00 возобновится работа сессии.

Глава Пскова Иван Цецерский добавил, что для участия в работе комитета и заседании сессии будут приглашены руководители управляющих компаний города. «Это будет очень правильно - провести такой анализ по тарифу. Важно разобраться», - добавил он.

Депутат Григорий Турчин, в свою очередь, попросил коллег захватить на сессию коммунальные квитанции, чтобы «говорить предметно».

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