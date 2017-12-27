0
15:31
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
18:26
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
16:34
Скончался Владимир Шаинский
12:37
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:05
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
10:54
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Еще новости
Культура

Чеховскую «Каштанку» поставит Юлия Пересильд в Пскове 7 и 8 февраля

7 и 8 февраля на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля по мотивам рассказа Антона Чехова «Каштанка». Постановку на псковской сцене осуществляет актриса и режиссер Юлия Пересильд, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле судьба хрестоматийной дворняжки - это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга. Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника - сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями.

Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд - повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни. Спектакль - о молодых, о поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.

В спектакле задействованы Ксения Тишкова и Анна Шуваева, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Денис Золотарев, Камиль Хардин, Наталия Петрова, Андрей Ярославлев.

Билеты на премьеру уже появились в продаже. Их можно приобрести на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13. Для зрителей старше 12-ти лет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
27 декабря 2017
Спектакли, концерты и новогодние ёлки подготовили учреждения культуры Псковской области
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
26 декабря 2017
Новая художественная галерея откроется в Пскове фотовыставкой «Ганза: традиции и современность»
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
26 декабря 2017
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
26 декабря 2017
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе
26 декабря 2017
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе

Идет загрузка...