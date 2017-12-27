Чеховскую «Каштанку» поставит Юлия Пересильд в Пскове 7 и 8 февраля

12:43, 27 декабря 2017, ПАИ

7 и 8 февраля на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля по мотивам рассказа Антона Чехова «Каштанка». Постановку на псковской сцене осуществляет актриса и режиссер Юлия Пересильд, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле судьба хрестоматийной дворняжки - это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга. Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника - сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями.

Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд - повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни. Спектакль - о молодых, о поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.



В спектакле задействованы Ксения Тишкова и Анна Шуваева, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Денис Золотарев, Камиль Хардин, Наталия Петрова, Андрей Ярославлев.

Билеты на премьеру уже появились в продаже. Их можно приобрести на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13. Для зрителей старше 12-ти лет.