Депутаты наградили бывшего председателя горисполкома медалью «За заслуги перед Псковом»

12:42, 27 декабря 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы наградили бывшего председателя горисполкома Николая Федотова медалью «За заслуги перед Псковом», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 декабря. «Мы вас все любим, уважаем», - обратился к Николаю Федотову. Тот, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанную честь.

Отметим, Николай Федотов - коренной пскович, в 1990-е годы возглавлявший Псковский горисполком. В настоящее время он является председателем Совета бывших руководителей города Пскова, экспертом Общественной палаты Псковской области, членом Совета Псковского регионального отделения бывших малолетних узников фашизма. В январе 2018 года Николай Федотов отметит 80-летний юбилей.