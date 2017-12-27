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Общество

Депутаты наградили бывшего председателя горисполкома медалью «За заслуги перед Псковом»

Депутаты Псковской городской Думы наградили бывшего председателя горисполкома Николая Федотова медалью «За заслуги перед Псковом», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 декабря. «Мы вас все любим, уважаем», - обратился к Николаю Федотову. Тот, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанную честь.

Отметим, Николай Федотов - коренной пскович, в 1990-е годы возглавлявший Псковский горисполком. В настоящее время он является председателем Совета бывших руководителей города Пскова, экспертом Общественной палаты Псковской области, членом Совета Псковского регионального отделения бывших малолетних узников фашизма. В январе 2018 года Николай Федотов отметит 80-летний юбилей.

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