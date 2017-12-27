Юлия Сагателян: В этом году в Гдовском районе как никогда остро стоит проблема Смуравьево-2

12:46, 27 декабря 2017, ПАИ

«В этом году как никогда остро стоит проблема Смуравьево-2». Спикер напомнила, что коммунальная система поселка – «болевая точка района, но так остро она не стояла никогда», - рассказала Псковскому агентству информации председатель Гдовского районного Собрания депутатов Юлия Сагателян. «Директор муниципального предприятия «Смуравьево» Вера Трушина была вынуждена обратиться на сессии 26 декабря к депутатам, заострить их внимание на проблеме отопительного сезона. По ее мнению администрация не предпринимает должных мер», - добавила она.

Напомним, ранее ПАИ сообщало со ссылкой на Веру Трушину, что в котельной поселка Смуравьево-2 хватит запаса дров лишь до 1 января 2018 года, поскольку у муниципального предприятия «нет поставщика», и что с этой проблемой она обратилась к главе муниципалитета Юрию Павлову, но он «ничего не ответил».