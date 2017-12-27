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Спикер Гдовского районного Собрания: Мы абсолютно не чувствуем взаимодействия с муниципальной администрацией

«Собрание абсолютно не чувствует взаимодействия с администрацией района. От нее нет никаких предложений. Наоборот – Собрание ставит вопросы перед администрацией и не получает ответы» , - рассказала Псковскому агентству информации председатель Гдовского районного Собрания депутатов Юлия Сагателян.

Юлия Сагателян

В частности, рассказала она, на сессии 26 декабря замглавы администрации района по экономическим вопросам Инна Скерт «озвучила Прогнозный план развития района, из которого не следовало вообще никакого развития, никаких предложений». «Как влиять на негативные тенденции – смертность, сокращение рабочих мест, то, что пустеет жилой фонд – так и не услышали», - заявила председатель Собрания.

«С такой ситуацией район столкнулся впервые. За все время с момента избрания [12 ноября 2017 года - ПАИ] глава района ни разу не набрал мой телефон. Встречи с ним у нас только на сессиях. Глава проявляет себя, как незаинтересованное в работе Собрания лицо», - посетовала Юлия Сагателян.

Она добавила, что 23 декабря в Гдове по инициативе администрации проходил круглый стол на тему перспектив развития муниципалитета. «Собранием на это мероприятие было выделено 15 тысяч рублей по просьбе администрации. Хотелось услышать, как прошла работа. К сожалению, не услышали ничего. Я не была приглашена, официального приглашения Собрание не получало», - сообщила спикер.

По ее словам, депутаты поинтересовались итогами и результатами круглого стола, но «в неэтичной форме наши вопросы главой были прерваны, нам сказали, что мероприятие не имеет никакого отношения к Собранию и мы не имеем права задавать такие вопросы». «Нам так и не открыли, как администрация намерена развивать район», - резюмировала Юлия Сагателян.

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