Галина Неваленная: Владимир Путин единственный кандидат в президенты, который способен сделать жизнь в стране лучше

13:14, 27 декабря 2017, ПАИ

Владимир Путин единственный кандидат в президенты, который способен сделать жизнь в стране лучше. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная, которая вошла в состав инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года и вчера, 26 декабря, приняла участие в первом её заседании.

Она отметила, что хотела бы, чтобы и в городе и в псковских поликлиниках сохранялась стабильность, и они продолжили развиваться. «Я за те перемены, которые уже происходят. И Владимир Путин - единственный кандидат в президенты, который способен сделать жизнь в стране лучше. Несмотря на то, что многое предстоит ещё сделать, я верю, что и в Пскове и в наших поликлиниках, к которым я имею непосредственное отношение, продолжится развитие», - заявила Галина Неваленная. «Сейчас наша задача - сплотиться, и тогда в ближайшие шесть лет мы сможем реализовать задуманное», - добавила она.

«Я связываю будущее, перспективы развития России, нашего города с именем Владимира Путина, именно поэтому я участвовала в составе инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года», - сообщила главврач псковской поликлиники.

Напомним, что первое заседаниеинициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года состоялось 26 декабря в Москве в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ.

Отметим, что собрание инициативной группы в поддержку кандидата является обязательной процедурой для включения самовыдвиженца в избирательную кампанию. В соответствии с требованиями законодательства в её состав уже вошло более 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом – представители политических партий, добровольческих объединений и волонтерских организаций, лидеры общественного мнения, деятели культуры, науки, работники промышленности, здравоохранения, образования и спорта.

После проведения собрания выдвинутый кандидат лично обратится в Центризбирком для регистрации группы и её уполномоченных, а также получения права на открытие специального счёта для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.